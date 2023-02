Wegen Holzarbeiten – Strasse von Boppelsen nach Regensberg wird eine Woche gesperrt Bäume gefährden die Verkehrssicherheit, weshalb sie wegmüssen. Das hat Folgen für den Verkehr zwischen Boppelsen und Regensberg.

Jetzt wird geholzt, wie die Gemeinde Boppelsen derzeit mitteilt. Und zwar entlang der Regens­bergstrasse in Bop­pelsen und der Bop­pelser­strasse in Regens­berg. Denn hier beein­trächti­gen auf­grund ihres Zus­tands mehrere Bäume die Verkehrssicher­heit. Sie ragen teil­weise über die Fahrbahn oder sind infolge Über­al­terung insta­bil. Um die Verkehrssicher­heit weit­er­hin zu gewährleis­ten, hat das kan­tonale Tief­bauamt nach Rück­sprache mit den zuständi­gen Revier­förstern und dem Kre­is­forstmeis­ter entsch­ieden, die betrof­fe­nen Bäume zu fällen. Für diesen Sicher­heit­sholzschlag muss die Kan­ton­sstrasse im Abschnitt zwis­chen Wei­d­stöck­li in Bop­pelsen und der Ried­stegstrasse in Regens­berg vom Mon­tag, 13. Feb­ru­ar, 8 Uhr, bis Fre­itag, 17. Feb­ru­ar, 16 Uhr ges­per­rt werden. Eine entsprechende Umleitung ist sig­nal­isiert. Die Arbeit­en sind wit­terungsab­hängig und kön­nen bei ungün­stigem Wet­ter – etwa bei viel Schnee oder starkem Wind – länger dauern als geplant.

red

