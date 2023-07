Buchserstrasse wird saniert – Strasse zwischen Buchs und Dielsdorf gesperrt Vom Dienstag, 18. Juli, bis Freitag, 21. Juli, ist die «Hand» für den Verkehr wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen. Anna Bérard

Während viele Unterländerinnen und Unterländer in den Sommerferien weilen, lässt Dielsdorf die Buchserstrasse bis Gemeindegrenze mit Buchs reparieren. Die Gemeindestrasse verbindet Dielsdorf mit dem Furttal. Die schmale Fahrbahn über die «Hand», wie der Hügel von den Ortsansässigen genannt wird, nimmt mit dem täglichen Verkehr immer wieder Schaden. So sind derzeit die Strassenränder an etlichen Stellen stark beschädigt, die Gemeinde Dielsdorf repariert die Belagsränder darum als Sofortmassnahme, wie die beiden betroffenen Gemeinden auf ihren Websites schreiben. Auf Buchser Seite gibts ab dem Werkhof kein Durchkommen mehr, auf Dielsdorfer Seite ab dem Bauernhof an der Buchserstrasse, dem Dytikerhof.

Die Arbeiten dauern von Dienstag, 18. Juli, bis Freitag, 21. Juli. Während dieser Zeit ist die «Hand» beidseits für den Verkehr geschlossen. Nur wer im Baustellenbereich wohnt, darf die Strasse benutzen.

