Umfahrung in Rümlang – Strasse zwischen Riedmatt-Kreisel und Oberglatt wird gesperrt Seit Ende März ist die Oberglatterstrasse in Rümlang vom Riedmatt-Kreisel bis zur Orteinsfahrt Oberglatt eine Baustelle. Für die Belagsarbeiten wird die Strasse komplett gesperrt. Markus Riedel

Kein Durchkommen an der Oberglatterstrasse ist am Wochenende vom 27. bis 30. Juni . Foto: Raisa Durandi

Seit dem 30. März saniert das kantonale Tiefbauamt die Oberglatterstrasse in Rümlang. Der Belag, die Randabschlüsse sowie Teile der Entwässerungsanlagen werden erneuert. Die Gemeinde Rümlang ersetzt gleichzeitig eine Wasserleitung im Rad- und Gehweg. Wie das Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, kommen die Arbeiten gut voran und können vier Wochen früher als geplant abgeschlossen werden. Noch fehlen aber die Belagsarbeiten. Dafür muss der Verkehr in beiden Richtungen gesperrt werden.