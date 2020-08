Niederhasli – Strassenbauarbeiten in Oberhasli An der Rümlangerstrasse muss der Belag erneuert werden.

An der Rümlangerstrasse in Oberhasli kommt es wegen Belagsarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. Archivfoto: Melanie Duchene

Das kantonale Tiefbauamt behebt Schäden am Belag auf der Fahrbahn der Rümlangerstrasse in

Oberhasli. Da diese Strasse während der Woche stark befahren ist, werden diese Bauarbeiten an einem Wochenende ausgeführt. Die Bauarbeiten beginnen am Samstag, 29. August, 8 Uhr, und

dauern bis Sonntag, 30. August, 19 Uhr.

Belagsarbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei nasser Witterung würden die Arbeiten auf das wettermässig nächstmögliche Wochenende verschoben. Während den Bauarbeiten ist jeweils eine Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baubereich geführt. Die Einmündung des Rütihofwegs ist gesperrt. Die Umleitung zu den Liegenschaften Rütihof führt über die Mülibergstrasse, Leberbäulistrasse, Bodenacherstrasse und Glattalstrasse.

red