Bauarbeiten in Niederhasli – Strassensperrung und Zugausfälle wegen Gleisarbeiten Gleich mehrere Strassen in Niederhasli werden in den kommenden Tagen für den Verkehr gesperrt sein – teils aufgrund von Gleisarbeiten. Es verkehren Ersatzbusse.

Am Bahnhof Niederhasli wird Ende August gebaut. Foto: ZU-Archiv

Die erste Sanierung in Niederhasli betrifft schon das kommende Wochenende: Vom Samstag, 15. August, 5.30 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen werden die Rütisbergstrasse sowie der Breitenweg für jeden motorisierten Verkehr gesperrt. In dieser Zeit werden neue Beläge eingebaut. Die Liegenschaften sind dabei nur über die Gehwege zu erreichen.

Die Hauptarbeiten kommen jedoch danach, namentlich zwischen dem 17. August und dem 13. September, auf die Gemeinde zu. Denn die SBB nehmen seit Mai Gleisunterhaltsarbeiten zwischen Oberglatt und Dielsdorf vor und kommen nächste Woche in Niederhasli an. In der Woche ab Montag, 17. August, laufen nachts Vorbereitungsarbeiten – zwischen dem 24. und dem 28. August beginnen dann bereits der Gleisumbau sowie die Stopf- und Planierarbeiten.

Ab Freitag, 28. August, bis zum darauffolgenden Montag sind gar 24-stündige Arbeiten vorgesehen. Das heisst auch, dass die Durchfahrt Nassenwilerstrasse im Bereich der Bahnunterführung am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr gesperrt werden muss. Entsprechende Umleitungen werden signalisiert. Danach geht es zwischen dem 31. August und dem 18. September wieder in nächtlicher Arbeit weiter.

Die SBB weisen darauf hin, dass die durch die Arbeiten ausfallenden Züge durch Busse ersetzt werden. Entsprechende Informationen erhalten die Reisenden an den betroffenen Bahnhöfen, im Onlinefahrplan oder in der SBB Mobile App.

red