Bauarbeiten auf Bächlistrasse – Strassensperrung zwischen Lufingen und Oberembrach Die Bächlistrasse zwischen Lufingen und Oberembrach ist ab dem 20. März in beiden Richtungen gesperrt. Thomas Mathis

Die Bächlistrasse zwischen Lufingen und Oberembrach wird temporär für den Durchgangsverkehr in beiden Richtungen gesperrt. Das geht aus einer vorübergehenden Verkehrsanordnung des Kantons hervor. Die Sperrung zwischen Zürcherstrasse in Lufingen und Kreisel in Oberembrach dauert vom 20. März bis 30. Juni. Die Umleitung erfolgt via Embrach. Ausgenommen von der Sperrung sind die Zu- und Wegfahrten zu den Gebieten Langacher, Juch und Hellbrunnen – vom 20. März bis 30. April aus Richtung Oberembrach, vom 30. April bis 30. Juni aus Richtung Lufingen. Grund für die Sperrung sind Strasseninstandsetzungsarbeiten.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

