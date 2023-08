Das Unterland von damals – Street View kommt mit den Unterländer Bauten kaum hinterher Weil die 360-Grad-Fotos in Google Street View erst nach zig Jahren neu gemacht werden, taugt das Angebot mehr und mehr als Geschichtsbuch der Region. Florian Schaer

Vom alten Geschäftsgebäude Studer-Revox beim Bahnhof Regensdorf haben es die letzten Mauerwerke noch knapp in die Zeitkapsel geschafft. Foto: Google

Die Einweihung des Milliardenbauwerks «The Circle» ist gar nicht so lange her. Aber wie sah es da eigentlich vor der Baustelle aus? War das einfach grün? Google liefert die Antwort, und zwar weil die 360-Grad-Panorama-Aufnahmen von Street View nicht allzu oft erneuert werden. Wer sich auf Google Maps oder Google Earth den Butzenbüelring raussucht und das gelbe Street-View-Männchen in der rechten unteren Ecke in die digitale Landschaft setzt, der landet im Unterland vom Oktober 2014 – und findet die Antwort: Da waren Parkhäuser.

Der Flughafen ohne den «Circle». Die alten Street-View-Aufnahmen helfen denen, die sich das vorstellen wollen. Foto: Google

Das Street-View-Angebot von Google wird, je nach Gegend, zur veritablen Zeitmaschine. Weil sich grosse Teile der Region überdurchschnittlich schnell baulich verändern und das Google-Auto mit seiner aufgesetzten Rundum-Kamera nicht alle zwei Jahre vorbeikommt, liegen die digital bereisbaren Momente teils ganze Dekaden auseinander. Das markante Studer-Revox-Gebäude beim Bahnhof Regensdorf hat es mit einem letzten Bild vom Juni 2021 exakt im Moment seines Abrisses in die Google-Zeitkapsel geschafft.

Barometer der Veränderung

Überhaupt scheinen so manche Streckenabschnitte und Quartiere der Region während des zweiten Corona-Sommers auf der Erneuerungsagenda von Google gestanden zu haben. Ob die Schaffhauserstrasse im Hardwald, die Grenzstrasse in Bülach-Süd, die Hauptstrasse in Embrach oder die Industriestrasse in Dietlikon, das Unterland hat eine ansehnliche Menge an doch wenigstens einigermassen aktuellen Bildern. Auch wenn natürlich der Hardwald und die Industriestrasse im Augenblick gerade aufgespitzt werden, der Coop in Bachenbülach auch schon wieder nicht mehr steht und entlang der Embracher Hauptstrasse inzwischen der Schattenwurf der Embraport-Halle nicht zu unterschätzen ist. Eindrückliche Beispiele, die zeigen, wie schnell im Unterland ein Foto nur schon innert zweier Jahre zu einer «historischen Ansicht» wird.

Im Juni 2021 ist die grosse Embraport-Halle erst ausgesteckt. Foto: Google

Wann jeweils neues Bildmaterial entsteht, ist schwer vorherzusagen. Google selber macht dazu keine Angaben, und auch vom Zeitpunkt der Aufnahmen bis zum Hochladen auf die Plattform mag einiges Wasser die Glatt runterfliessen.

Halb Niederweningen liegt flach

Ebenfalls unterschiedlich zügig geht die Aktualisierung der Satellitenaufnahmen von Google Maps beziehungsweise Google Earth voran. Aus dieser Vogelperspektive nämlich ist zum einen der voll ausgebaute Circle-Bau zu sehen, während andererseits auch das alte Studer-Revox-Gebäude noch in voller Pracht das digitale Regensdorfer Ortsbild prägt. Übriges sind beide Bauwerke sowie der Rest der Umgebung komplett als 3-D-Gebäude umgesetzt.

Solche dreh- und neigbaren 3-D-Landschaften verlangen Bilder aus unterschiedlichen Winkeln, die dann von Googles Computern zusammengerechnet werden. Vorwiegend für urbane Gebiete der Welt ist das heute verfügbar, während ländliche, abgelegenere Gebiete noch immer «flach gedrückt» auf der Karte erscheinen. Im Unterland verläuft eine solche «Dimensionengrenze» nach wie vor quer durch Niederweningen. Und auch das Rafzerfeld liegt quasi flach.

Südlich der Wehntalstrasse (rechts) gibt es in Niederweningen schon aufrechtstehende Häuser. Nördlich erscheint die Karte noch platt gedrückt in 2D. Printscreen: Google

Florian Schaer ist Redakteur im Ressort Zürcher Unterland.

