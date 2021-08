Premiere in Glattfelden – Streetfood-Festival mit 16 Ständen Die IG Kultur steckt mitten in den Vorbereitungen für das erste Glattfelder Streetfood-Festival, welches am 28. August rund um das Gottfried-Keller-Zentrum stattfindet. Ruth Hafner Dackerman

Die Organisatorinnen des Streetfood-Events (von links): Edith Schumacher, Andrea Wydler Meier und Simone Risch. Foto: Raisa Durandi

Eigentlich hätte dieses Festival Anfang September letzten Jahres stattfinden sollen, erzählt Andrea Wydler Meier, Präsidentin der IG Kultur. Corona-bedingt musste es verschoben werden. Umso glücklicher sind die fünf Vorstandsmitglieder nun, dass die vielen Vorbereitungen nicht umsonst waren. Der Anlass findet am 28. August von 12 bis 23 Uhr statt. Gerechnet wird mit bis zu 500 Personen. An 16 Ständen gibt es Kulinarisches aus aller Welt zu entdecken, darunter äthiopische, polnische, tibetische und griechische Spezialitäten sowie ein Multikulti-Angebot. Auch Schnitzelbrot, Hotdogs, Raclette und Würste vom Grill fehlen nicht. Der Verein IG Kultur selbst bietet Crêpes sowie Glace an. «Momentan beschäftigt uns die Frage, wie lange es dauert, bis ein Kilo Mehl verbraucht ist», sagt Andrea Wydler Meier lachend. Am Anlass selber stehe der Vorstand aber nicht am Crêpes-Stand, sondern sei als Troubleshooter unterwegs.