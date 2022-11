Von der Leyen und Michel: «Europas seltsames Paar» – Streit im EU-Spitzenteam Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen müssten in Europas grösster Krise eng zusammenarbeiten. Doch die Chemie zwischen ihnen stimmt nicht. Stephan Israel aus Brüssel

Freundlich lächeln für die Kameras: Charles Michel und Ursula von der Leyen. Foto: Keystone

Es war nur das jüngste Beispiel in einer Kette von Peinlichkeiten: Charles Michel wollte am G-20-Gipfel vergangene Woche in Bali Chinas Präsidenten Xi Jinping dem Vernehmen nach allein treffen. Der EU-Ratspräsident habe Ursula von der Leyen nicht dabei haben wollen, hiess es im Vorfeld. Dies als Retourkutsche dafür, dass die EU-Kommissionschefin im letzten Juni am Rande des G-7-Treffens in Deutschland Michel nicht zu einem bilateralen Gespräch mit Indiens Premierminister Narendra Modi hinzugezogen habe.