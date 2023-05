Lottstetten (D) – Streit nach missglücktem Überholmanöver Eine Delle im Autodach und Beleidigungen. So endete am Montag ein Disput zwischen zwei Autofahrern.

Wie das Polizeipräsidium Freiburg im Breisgau mitteilt, wollte am Montag gegen 15.30 Uhr ein 62-jähriger Renault-Fahrer auf der B27 im Bereich Lottstetten einen Lastwagen überholen. Aufgrund Gegenverkehr musste er den Überholvorgang abbrechen. Beim Wiedereinscheren touchierte er die Stossstange eines in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen Autofahrers, der während des Überholvorgangs vorschriftswidrig beschleunigt haben soll. Bei der anschliessenden «Erörterung» des Unfallhergangs schlug der 56-Jährige eine Delle in das Autodach des Renault und beleidigte den Fahrer zudem.

