Bekämpfung des Coronavirus – Streit um Schnelltests Nach der Wirtschaft fordern jetzt auch Forscher die breite Anwendung von Schnelltests. Das führt nun aber zu einer Auseinandersetzung betreffend der Anwendung der Tests. Mischa Aebi , Denis von Burg

Viele Hoffnungen ruhen auf Schnelltests. Wo sie etwas bringen und wo nicht, ist allerdings umstritten. Foto: Patrick van Katwijk

Jetzt zeigt sich auch die Wissenschaft zuversichtlich: «Es gibt berechtigte Hoffnung, dass die Schnelltests helfen, die Situation spezifisch zu verbessern», sagt Manuel Battegay, Mitglied der Schweizer Covid-19-Taskforce und Chefarzt der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel. «Sie könnten helfen, das Contact-Tracing zu beschleunigen.» Und man könne «Schnelltests in bestimmten Situationen präventiv einsetzen, zum Beispiel beim Personal in Altersheimen», so Battegay.