Fällarbeiten künden Start an – Streit um Strasse zwischen Hochfelden und Bülach ist vom Tisch Jahrelang ist die Sanierung der Hochfelderstrasse durch einen Rekurs blockiert gewesen. Nun kündet das Fällen von Bäumen an, dass es bald losgeht. Daniela Schenker

Damit der Abschnitt der Hochfelderstrasse zwischen Spital Bülach und Sportanlage Hirslen saniert werden kann, müssen in der zweiten Februarhälfte Bäume gefällt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Die Hochfelderstrasse in Bülach ist in einem schlechten Zustand – mindestens zwischen dem Sportzentrum Hirslen und dem Spital. Anders als zwischen Glattbrücke und Sportzentrum sowie Spital und Einmündung Badenerstrasse ist sie hier noch nicht instandgesetzt. Doch nun künden die demnächst beginnenden Fällarbeiten entlang des Strassenabschnitts den baldigen Start des Projekts an.