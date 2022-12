Ruinen bei Bülach – Streit um Wald blockiert Bauprojekt im Jakobstal Viele baurechtliche Fragen sind auf einem Hochfelder Grundstück im Gebiet der ehemaligen Spinnerei Jakobstal offen. Der Streit um Wald ist nur ein Beispiel. Thomas Mathis

Auf Hochfelder Seite im Jakobstal stehen Bauprofile, doch ein Rechtsstreit blockiert das Baugesuch. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Stillstand herrscht auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei im Jakobstal. Längst sind die Gebäude verlottert und eingestürzt, und die Natur hat sich die kaum bewirtschaftete Fläche zurückerobert. Doch hinter den Kulissen läuft etwas, wie öffentlich verfügbare Akten der Gemeinde Hochfelden und des Kantons zeigen. Es geht unter anderem um einen Streit um Wald.

Dabei geht es nicht um die grosse Fläche mit dem verfallenen Hauptgebäude auf dem Gebiet von Bülach in einer Industriezone, sondern nur um ein kleineres Grundstück auf dem Gebiet von Hochfelden. Es ist das Grundstück Nidermüli, das ennet der Glatt liegt und etwa so gross wie ein Fussballfeld ist. Darauf befinden sich unter anderem die Ruinen eines markanten dreigeschossigen Wohnhauses und eines Schopfs. Gestritten wird dort um Wald beziehungsweise genauer um die Frage, ob Wald im rechtlichen Sinn besteht.

Bereits vor einem Jahr wollte der Gemeinderat die Waldabstandslinie auf dem Grundstück festlegen. Eigentümer Oskar Meier war mit dieser Festlegung nicht einverstanden, weil auf dem Grundstück noch gar keine Waldfläche im rechtlichen Sinn festgelegt war. Logisch: Gibt es keinen Wald, braucht es auch keine Abstandslinie, in deren Bereich das Bauen grundsätzlich verboten ist. Allerdings sind auch Ausnahmebewilligungen möglich, sprich, eine Waldabstandslinie heisst noch nicht, dass nicht gebaut werden darf.

Im Sommer legte der Kanton also die Pläne auf, um offiziell festzuhalten, dass Wald auf dem Grundstück besteht. Neu als Wald eingetragen ist ein Teil des Grundstücks am Hang. Meier wehrte sich erneut, weil er der Ansicht ist, dass auf dem Grundstück kein Wald im rechtlichen Sinne besteht respektive bestand. Es handle sich um eine Industriebrache.

An dieser Stelle ist eine Rückblende nötig. Fest steht, dass der Bestand an Büschen und Bäumen im Jahr 1998 noch nicht als Wald beurteilt wurde. 2012 veranlasste der Eigentümer, die Bäume und Büsche auf dem gesamten Areal zu entfernen, um den Boden auf Altlasten untersuchen zu können. Kurz zuvor hatte der Kanton den Denkmalschutz der Spinnerei auf Bülacher Seite aufgehoben. Zur selben Zeit kam der Kanton zum Schluss, dass auf dem Grundstück ein Wald besteht. Eine öffentliche Auflage blieb wegen laufender Planungsarbeiten aber aus – und damit auch die rechtskräftige Festsetzung, nach der die definierte Fläche offiziell als Wald gegolten hätte.

Wann ist ein Wald ein Wald? Infos einblenden Eine Fläche, auf der Waldbäume oder Waldsträucher wachsen, gilt laut dem kantonalen Waldgesetz als Wald, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Die Fläche muss mindestens 800 Quadratmeter gross und 12 Meter breit sein – jeweils inklusive Waldrand. Zudem ist bei Einwuchsflächen ein Alter von 20 Jahren erforderlich.

Das soll nun also nachgeholt werden. Die Einsprache von Meier anlässlich der öffentlichen Bekanntmachung wurde vom Kanton abgewiesen. Im Bereich des Waldes seien keine Bauten oder Anlagen ersichtlich, die auf eine Industriebrache hinwiesen. Das letzte Wort in dieser Sache ist aber noch nicht gesprochen. Das Zürcher Baurekursgericht bestätigte im November auf Anfrage den Eingang eines Rekurses gegen die Waldfestsetzung. Es handelt sich dabei wohl um Meier.

Viele weitere offene Fragen

Die Sache mit dem Wald muss abgeschlossen sein, damit das Baugesuch vom Oktober 2017 beurteilt werden kann. Der Eigentümer will demnach zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Garagengebäude auf dem Grundstück erstellen. Doch die Waldabstandslinie ist längst nicht die einzige offene Angelegenheit, die dieses Grundstück betrifft. Noch nicht rechtskräftig festgesetzt ist zum Beispiel auch der Gewässerraum entlang der Glatt im Jakobstal. Neue Bauten sind innerhalb eines Gewässerraums grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind aber auch hierbei möglich. Die öffentliche Auflage der Pläne der kantonalen Baudirektion fand Ende 2021 statt.

Hinzu kommt, dass das Bauprojekt in einer Weilerkernzone geplant ist – und genau hier muss der Kanton auf Geheiss des Bundesgerichts genauer hinschauen. Es sei davon auszugehen, dass rund die Hälfte der sogenannten Kleinsiedlungen die Voraussetzungen für den Verbleib in einer Bauzone nicht erfüllen, heisst es seitens des Kantons. Laut eines Entwurfs des Kantons ist auch das Grundstück Nidermüli davon betroffen. Bereits jetzt müssen als Sofortmassnahme alle Bauvorhaben in Kleinsiedlungen dem Kanton vorgängig vorgelegt werden.

Der Kanton hat die Gemeinde Hochfelden bereits mit der Teilgenehmigung der Revision der Bau- und Zonenordnung im Juli 2021 dazu eingeladen, die Kernzone aus der Bauzone zu nehmen. Gegen diesen Hinweis wehrte sich Meier vor dem Baurekursgericht und erhielt im Februar 2022 recht. Bestätigt hat das Gericht hingegen die Bestimmung, dass die Gebäudegruppe in ihrer Struktur bewahrt und der markante Einzelbaum in der Mitte der Gruppe erhalten werden soll.

In der Bau- und Zonenordnung von Hochfelden heisst es auch, dass Gebäude in dieser Kernzone nur umgebaut oder ersetzt werden dürfen. Der Umbau oder Ersatz habe unter Beibehaltung der bisherigen Lage, Gebäudeform und Erscheinung zu erfolgen. Nicht beabsichtigt ist laut der Gemeinde, die Kernzone in eine Industriezone umzuwandeln.

Die Vorschriften und Rechtsstreitigkeiten zeigen, wie vertrackt die Ausgangslage ist. Ob je auf dem Grundstück Nidermüli gebaut wird, bleibt offen. Der Eigentümer schweigt und gibt «aufgrund verschiedener laufender Verfahren» keine Antworten auf Fragen.

