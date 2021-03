Bezirksgericht Bülach – Streit unter Hundehaltern endet vor Gericht Ein 65-jähriger Schweizer trainierte seine drei Bulldoggen auf einem Privatgrundstück, als sich zwei Spaziergänger mit ihrem frei laufenden Hund näherten. Daraufhin entstand eine hitzige Diskussion – mit einem juristischen Nachspiel. Flavio Zwahlen

Old English Bulldogs werden zwischen 40 und 50 Zentimeter gross und zwischen 22 und 36 Kilogramm schwer. Foto: Pixabay

«Gehen Sie weg, sonst lasse ich meine Hunde los.» Das soll ein 65-jähriger Mann zu zwei Spaziergängern gesagt haben, woraufhin diese Anzeige bei der Polizei erstatteten. Nun, fast genau drei Jahre nach dem Vorfall, musste sich der Schweizer wegen Nötigung vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten.

Der Beschuldigte trainierte an jenem Tag seine drei angeleinten Hunde der Rasse Old English Bulldog auf einem für ihn berechtigt zugänglichen Privatgrundstück am Waldrand, als sich eine Frau, ein Mann und deren frei laufender Hund der Rasse Westerwälder näherten. Der 65-Jährige sagte zu ihnen: «Verschwinden Sie von hier. Das ist Privatgrund.» Zudem ärgerte er sich darüber, dass sie ihren herumrennenden und bellenden Hund nicht an die Leine nahmen. Vor Gericht führte der Beschuldigte aus: «Ich habe ihnen gesagt, dass ich meine Hunde losbinden muss, wenn sie ihren nicht an die Leine nehmen.» Er habe dabei versucht, höflich zu bleiben und einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Es sei keinesfalls sein Ziel gewesen, den Leuten Angst einzujagen, «ich wollte einfach, dass sie ihren Hund an die Leine nehmen und das Grundstück verlassen».