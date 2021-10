Bezirksgericht Bülach – Streithähne einigen sich in letzter Minute vor dem Richter Ein Betreibungsbeamter und ein vorläufig aufgenommener Syrer lieferten sich eine Schlägerei. Vor Gericht kam es zu einer unerwarteten Wendung. Flavio Zwahlen

Sechs Stunden dauerte die Verhandlung am Bezirksgericht Bülach. Nun wird das Verfahren höchstwahrscheinlich eingestellt. Foto: Sibylle Meier

Eine alltägliche Situation eskaliert komplett. So lässt sich der Sachverhalt zusammenfassen, über den das Bezirksgericht Bülach am Dienstag zu urteilen hatte. Die involvierten Personen: ein vorläufig in der Schweiz aufgenommener Syrer und ein Betreibungsbeamter einer Gemeinde im Bezirk Bülach.

Was war geschehen? Der heute 32-jährige Syrer wollte im August 2020 mit seiner Partnerin spazieren gehen. Dazu verliessen sie seine Wohnung. Beim Hauseingang trafen sie auf den Betreibungsweibel, der einem Schuldner einen Brief überbringen wollte.

Schimpfworte und ein Trottinett