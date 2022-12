200 Fälle in der Schweiz – Streng vertraulich: Schwangerschaftsabbruch Für manche junge Frauen geht ein positiver Schwangerschaftstest mit Lebensgefahr einher. Sie sind darauf angewiesen, heimlich die Schwangerschaft beenden oder das Kind gebären zu können. Hilfe erhalten sie von den Krankenkassen. Fabienne Riklin

2021 gab es in der Schweiz etwa 11’000 Schwangerschaftsabbrüche. Rund 200 davon fanden vertraulich statt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Claudia Maurer weiss, in welch schwierige Situation junge Frauen geraten können, wenn sie ungewollt schwanger werden. Sie ist Teamleiterin des Zentrums für sexuelle Gesundheit in Biel und betreut regelmässig Frauen, von denen niemand wissen darf, dass sie Sex hatten und jetzt in Erwartung sind. «Fliegen sie auf, kann es für sie lebensgefährlich sein», sagt Maurer. Dann besteht die Gefahr, dass ihnen Gewalt angetan wird oder dass sie ins Ausland verschleppt werden.