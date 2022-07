Feuerwehreinsatz in Rüdlingen – Strohballenwagen brennt komplett aus Am Mittwochnachmittag ist ein Strohballenwagen komplett ausgebrannt, es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.

Der Wagen wurde durch den Brand komplett zerstört. Foto: Schaffhauser Polizei

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, bemerkte ein Traktorchauffeur im Flurgebiet Kleinert in Rüdlingen wie Rauch aus seinem angehängten Wagen entwich. Die Ladung des Wagens: 80 Strohballen. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, konnte der Mann, noch bevor der Ballenwagen total in Flammen aufging, den Ballenwagen auf ein Stoppelackerfeld chauffieren und vom Traktor abhängen.



Die aufgebotene Feuerwehr Buchberg Rüdlingen konnte in der Folge verhindern, dass das Feuer des brennenden Strohballenwagens auf das Stoppelfeld und ein nahes Gebäude übergriff. Der Wagen wurde beim Brand jedoch komplett zerstört.



Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

mps

