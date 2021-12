Drohender Engpass wegen Omikron – Strom, Post und Bahn: Vorbereitet, sollte es schlimm kommen Was, wenn wegen Corona-bedingten Personalausfällen die kritische Infrastruktur schlapp macht? Die Post würde notfalls auf den Zivilschutz zurückgreifen. Und die anderen? Alexandra Bröhm Isabel Strassheim

Hier wird dafür gesorgt, dass im SBB-Verkehr alles rund läuft: Betriebsleitzentrale im Tessin. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Omikron-Welle rollt auf die Schweiz zu. Die täglichen Fallzahlen könnten Rekordwerte erreichen, wie das in Ländern, in denen Omikron bereits dominiert, der Fall ist. Grossbritannien meldete am Mittwoch beispielsweise 106’122 neue Fälle an einem einzigen Tag – den höchsten Wert seit Pandemiebeginn. Auch in der Schweiz könnten die täglichen Fallzahlen mit Omikron auf rund 20’000 klettern, wie die Wissenschaftliche Taskforce in ihrem Lagebericht vom 21. Dezember schätzt.

Sorgen bereitet ein solch starker Anstieg nicht nur dem Gesundheitswesen mit den überlasteten Spitälern und dem ausgebrannten Pflegepersonal. Wenn plötzlich sehr viele Menschen gleichzeitig krank, in Quarantäne oder Isolation sind, könnten auch andere wichtige Infrastrukturen der Schweiz leiden.