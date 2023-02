Das Umwelt-Haus von Urdorf – Strom und Wärme gibts in seinem Block gratis Dominik Wlodarczak wohnt energieautark in Urdorf. Solarpanels sind überall, im Keller steht ein Kraftwerk. Beim Komfort machen die Bewohner keine Abstriche, wie ein Besuch zeigt. Daniel Schneebeli Silas Zindel (Fotos)

Lebt ohne Komforteinbussen in einem Haus der Umwelt-Arena in Urdorf: Dominik Wlodarczak. Foto: Silas Zindel

Die drei Wohnblöcke stehen in einem unauffälligen Quartier in Urdorf – eingeklemmt zwischen dem Spital und der Kantonsschule Limmattal. Nahtlos fügen sie sich in die Umgebung ein.