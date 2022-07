Stromfirmen hoffen auf Regen – Trockenheit macht Stromlücke wahrscheinlicher Die Schweiz zittert vor der Stromlücke. Das Problem ist nicht nur, dass Putin am Gashahn dreht. Auch die aktuelle Trockenperiode kommt zum dümmsten Zeitpunkt. Konrad Staehelin

Da war noch ein kleines bisschen Schnee übrig: Der Urner Göscheneralp-Stausee am 3. Juni. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Im kommenden Winter könnte das «Beast from the East» verheerende Schäden in Europa anrichten. Damit ist nicht etwa Russlands Militärmaschine gemeint, sondern die eisige Kälte, die je nach Grosswetterlage von Nordosten her über den Kontinent zieht. Dann drehen die Menschen üblicherweise die Heizungen hoch und verbrauchen neben Gas und Heizöl auch mehr Strom.