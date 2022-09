Taskforce wegen der Strompreise – Stromgenossenschaft wirft Gemeinderat Glattfelden Fehler vor Die Glattfelder Behörde will die künftige Stromversorgung überprüfen. Die kritisierte Stromgenossenschaft reagierte prompt auf die Ankündigung. Manuel Navarro

Das Wasserkraftwerk der Axpo bei Glattfelden ist nicht Teil der Stromgenossenschaft – und hilft daher nicht direkt gegen die hohen Strompreise in der Gemeinde. Foto: Samuel Schalch

Die Glattfelderinnen und Glattfelder zahlen künftig – so sie nicht in Zweidlen oder Schachen wohnen – den höchsten Strompreis im Kanton Zürich. Dass die Preise je nach Berechnung um fast 100 Prozent steigen, sorgte in der Gemeinde für Entrüstung. Etliche Rückmeldungen gingen beim Gemeinderat ein.