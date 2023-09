Strompreise für 2024 – Teurer Strom in Otelfingen wegen defekten Kraftwerks In Otelfingen steigen die Strompreise erneut. Grund dafür ist insbesondere die kurzfristige Beschaffung von Energie auf dem Markt. Thomas Mathis

2024 ist der Strom für Haushalte nirgends im Unterland teurer als in Otelfingen. Foto: Francisco Carrascosa

In einem Grossteil der Unterländer Gemeinden steigen die Strompreise im kommenden Jahr – so auch für die privaten Haushalte in Otelfingen. Der Hochtarif für Energie und Netznutzung beträgt neu 34,81 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind 13 Prozent mehr als bisher. Bereits im Vorjahr ist es zu einem deutlichen Anstieg gekommen. Damit ist es der teuerste Hochtarif der Stromversorger im Unterland für das kommende Jahr. Die Höchstmarke vom laufenden Jahr übertrifft Otelfingen aber nicht. In Glattfelden sind es derzeit 39,61 Rappen pro Kilowattstunde, wobei der Tarif auf kommendes Jahr deutlich sinken wird.