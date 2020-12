Verkauf in Regensdorf – Studer-Revox-Gebäude geht kurz vor Abriss in neue Hände über Die Immobilienfirma Mobimo hat das ehemalige Studer-Revox-Gebäude beim Bahnhof Regensdorf samt der Projektentwicklung an Allianz Suisse verkauft. Anna Bérard

Der ehemalige Firmensitz der Studer-Revox AG steht seit Monaten leer. Zuletzt diente das Gebäude der Feuerwehr als Übungsschauplatz. Archivfoto: Christian Merz

Auf dem Areal des Studer-Revox-Gebäudes in Regensdorf plante die Immobilienfirma Mobimo eine Überbauung mit 204 Mietwohnungen. Nun hat Mobimo die Liegenschaft mitsamt der Projektentwicklung an Allianz Suisse verkauft. Laut Andreas Wende, Projektleiter Entwicklung bei der Mobimo Management AG mit Sitz in Küsnacht, gehört der Verkauf von Bestands- und Entwicklungsliegenschaften an Dritte zum Geschäftsmodell der Mobimo.

«Das Projekt in Regensdorf war als solches geplant, allerdings findet eine öffentliche Kommunikation über den Verkauf erst nach Rechtskraft der Baubewilligung und erfolgter Eigentumsübertragung statt – was nun der Fall ist», schreibt er auf Anfrage. Bei der Allianz Suisse ist derzeit niemand für Fragen erreichbar.