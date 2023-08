Studie zu Arbeitsbedingungen – Mehr Tempo, mehr Druck – trotzdem sind Schweizer Angestellte glücklicher In der Schweiz geht es Arbeitnehmenden gemäss einer neuen Erhebung besser als im übrigen Europa. Doch jede vierte Person fürchtet am Arbeitsplatz um ihre Gesundheit.

Hohes Arbeitstempo, Termindruck, aber weniger belastende Situationen als im übrigen Europa: Bauarbeiter auf der Green City Baustelle in Zürich. Foto: Raisa Durandi

Trotz Stress: Angestellten in der Schweiz geht es besser als Angestellten sonst in Europa. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Erhebung. Knapp jede vierte Person in der Schweiz sieht bei der Arbeit ihre Sicherheit oder Gesundheit in Gefahr.

23 Prozent der Schweizer Angestellten waren in dieser Lage, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Der europäische Wert liegt bei 34 Prozent.

Quelle: Seco

In der Schweiz berichteten weniger Angestellte über Belastungen des Bewegungsapparates als in Europa. Doch klagten mehr Schweizer als europäische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über ein vergleichsweise hohes Arbeitstempo und Arbeit in der Freizeit.

Positiv werteten hingegen mehr als die Hälfte der Schweizer Karrierechancen, Entscheidungsfreiheit und Unterstützung durch Vorgesetzte. Diese Werte waren höher als in Europa.

Das Seco und die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit nahmen zum dritten Mal an der Europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen teil. In der Schweiz wurden 1224 Erwerbstätige befragt.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.