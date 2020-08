Weil Studenten-Jobs gestrichen werden – Studium abgeschlossen, Nothilfe beantragt Die Corona-Krise trifft Studierende hart. Sie finden kaum mehr Jobs und geraten in finanzielle Nöte. Die Universitäten Zürich und Genf vergeben darum Nothilfe in Millionenhöhe. Philippe Reichen aus Genf

1200 Franken Nothilfe für zwei Monate: Nach ihrem Abschluss in Sozialarbeit sucht die Genferin Lou Petit einen Job. Foto: Olivier Vogelsang

Sich vom Prüfungsstress erholen, einen festen Job ergattern und arbeiten: So plante die 30-jährige Genferin Lou Petit ihre Aktivitäten für diesen Sommer. Es kam alles anders. Zwar hat Lou Petit die Bachelorprüfungen im Fach Sozialarbeit problemlos bestanden, aber die Jobsuche gestaltet sich wegen der Corona-Krise extrem schwierig. Existenzielle Nöte plagen sie.

Weil sie ihr Studium beendet hat, ist ihr Stipendium ausgelaufen, obschon das Semester offiziell noch nicht zu Ende ist. Auf einen Sommerjob für Studenten auszuweichen, ist in Corona-Zeiten viel schwieriger als in vergangenen Jahren. Wegen Sparmassnahmen haben Genfer Firmen reihenweise Sommerjobs gestrichen. Die Hoffnung, einen Gelegenheitsjob zu finden, hatte Lou Petit sowieso kaum. Während des Studiums habe sie sich immer wieder bemüht, bei Starbucks und McDonalds zu arbeiten, sagt die 30-Jährige. In der Gastronomie habe sie als alleinerziehende Mutter einer vierjährigen Tochter keine Chance gehabt. Die Gastro-Branche verlange von Studenten ein Höchstmass an zeitlicher Flexibilität, was sie als alleinerziehende Mutter nicht habe garantieren können.

1200 Franken Nothilfe für zwei Monate

Kein Job in Aussicht, keine finanzkräftige Familie im Rücken, keine Ersparnisse auf der Seite: Lou Petit beschloss, den Nothilfefonds der Universität und der Fachhochschule in Genf anzugehen. 1200 Franken Soforthilfe bekam sie für die Monate Juli und August. «Die Hilfe ist wertvoll, aber all meine Rechnungen kann ich damit natürlich nicht bezahlen», sagt Lou Petit. Bis zum Semesterende im August wird sie noch von privaten Studienstiftungen unterstützt. Zudem erhält sie vom Staat Miet- und Familienzuschüsse. Irgendwie muss es reichen. Die 30-Jährige hat sich in den letzten Jahren an ein einfaches Leben gewöhnen müssen. In manchen Monaten habe sie kaum 100 Franken für Lebensmittel ausgeben können, sagt sie.

«Seit Ausbruch der Corona-Krise sind 64 Prozent der Studentenjobs verschwunden.» Jasmine Champenois, Mitarbeiterin Uni Genf

Lou Petit ist kein Einzelfall. In Genf sind aktuell über 1000 der insgesamt 18’000 Hochschulstudenten auf den Nothilfefonds angewiesen. Vor den Sommerferien wurden innerhalb einer einzige Woche 400 Nothilfegesuche eingereicht, so viele wie sonst während eines ganzen akademischen Jahres. Jasmine Champenois, an der Uni Genf verantwortlich für studentische Angelegenheiten, erstaunt dies nicht. Sie sagt: «Unsere Studenten arbeiten im Durchschnitt zehn Stunden pro Woche, doch seit Ausbruch der Corona-Krise sind 64 Prozent der Studentenjobs verschwunden. Fünf Prozent unserer Studenten haben wegen der Corona-Krise akute Finanzprobleme.»

Pro Gesuch zahle der Nothilfefonds im Durchschnitt 600 bis 1000 Franken aus, sagt Champenois. Geld gebe es für Nahrungsmittel, Mietzuschüsse und Lohnausfälle: Ein Student bekomme pro Monat maximal 1800 Franken. Wer Geld will, muss seine Steuererklärung, seine Ersparnisse und die Finanzsituation der Eltern offenlegen. Dass Bezüger das Geld eines Tages zurückzahlen, ist nicht vorgesehen. Auch für den Kauf eines Computers gab es in den letzten Monaten Geld, «einmalig und gegen Vorweisen der Quittung, um an der Uni dem coronabedingten Fernunterricht folgen zu können», führt Jasmine Champenois aus.

Zu wenig flexibel: Als alleinerziehende Mutter hatte Lou Petit in der Gastronomie keine Chance auf einen Nebenjob. Foto: Olivier Vogelsang

In Genf wurde der Nothilfefonds im März eingerichtet. Private Stiftungen stellten den Hochschulen umgehend 2,2 Millionen Franken zur Verfügung. Doch das Geld geht zur Neige. Im neuen Studienjahr, das im September beginnt, beträgt der Nothilfefonds neu sogar 4,6 Millionen Franken. Hochschulen und Stiftungen alimentieren den Fonds je zur Hälfte.

Genf sei im Vergleich mit anderen Schweizer Universitäten ein Spezialfall, sagt Jasmine Champenois. Die Studierenden kämen aus aller Welt. Viele stammten aus ärmeren Ländern und könnten keine kantonale Hilfe beantragen. Darum müsse die Uni aushelfen.

«Jetzt einen Teilzeitjob zu finden, ist praktisch aussichtslos.» Studentin an der Uni Zürich

Doch die Universität Zürich ist mit ähnlichen Problemen konfrontiert, auch wenn die Fallzahlen tiefer sind. Bereits im Frühling zeichnete sich ab, dass Studierende wegen der Corona-Krise Mühe bekunden, sich finanziell über Wasser zu halten. Die Uni-Zeitung «UZH News» sprach mit Betroffenen. Ein Geschichtsstudent, der in einer Zürcher Bar jobbte, sagte: «Ich wollte mein Studium immer selbst finanzieren, um niemandem etwas schuldig zu sein. Bis vor kurzem habe ich von meinen Ersparnissen gelebt. Diese reichen noch knapp bis Mai.» Eine Studentin der Kunstgeschichte gab an, ihr Studium mit einem kantonalen Stipendium und einem 500-Franken-Monatseinkommen als Fitnessinstruktorin zu finanzieren. Wegen der Corona-Krise wurde ihr gekündigt.

Studenten müssen sich verschulden

Die Zürcher Uni reagierte und schuf eine Pandemie-Nothilfe, damit Betroffene bis zum Ende des Frühjahrssemesters finanzielle Engpässe überbrücken können. Ende Mai sprach Interimsrektorin Gabriele Siegert in einem Interview mit Radio SRF von 160 Gesuchen für Finanzdarlehen. Die Universität zahlt die Nothilfegelder aus seinem Stipendien- und Darlehensfonds, 300’000 Franken stehen aktuell zur Verfügung. Am 15. Juli lief die Frist für Anträge fürs laufende Semester ab. Gemäss Rita Ziegler, Sprecherin der Uni Zürich, wurden rund 200 Gesuche eingereicht, aber nur die Hälfte bewilligt. Ziegler betont aber, es handle sich um ungefähre Angaben, wegen Ferienabwesenheiten seien keine genauen Zahlen erhältlich.

Betroffene Studierende erhielten in Zürich einen auf das laufende Semester beschränkten Betrag von 1000 bis 6000 Franken. Beiträge bis zu 3000 Franken müssen nicht zurückbezahlt werden. Darüberliegende Beträge gelten als zinslose Darlehen. Diese müssen Studierende innert zweier Jahre nach Studienabschluss zurückzahlen. Uni-Sprecherin Rita Ziegler sagt: «Geholfen wurde Studierenden, die nicht auf familiäre oder anderweitige finanzielle Unterstützung zurückgreifen können, die kaum Erspartes haben, deren regelmässige Einnahmequellen aufgrund der Pandemie weggebrochen sind und die von den staatlichen Unterstützungsmassnahmen nicht profitieren können.»

Wenige Fälle in Bern und Basel

Etwas entspannter scheint die Situation an den Universitäten Bern und Basel zu sein. Bei der Sozialberatung der Basler Universität sind seit Mitte März zehn Anträge für sogenannte Überbrückungsstipendien eingegangen. Deren Sprecherin Angelika Jacobs führt die tieferen Zahlen unter anderem darauf zurück, dass in Basel andere Unterstützungsinstrumente besser greifen. Etwa die Kurzarbeitsentschädigung, aber auch die Hilfe der kantonalen Stipendienämter. Für deutsche Studierende habe das deutsche Ministerium für Bildung und Forschung zudem eigene Hilfsprogramme aufgelegt, so Jacobs. Gleichwohl hält sie fest: «Manche Studierende sind wegen der Corona-Krise in finanziellen Schwierigkeiten.»

Bei den sozialen Anlaufstellen der Universität Bern wiederum ist es gemäss Sprecherin Nathalie Matter «zu keinem erheblichen Gesuchsanstieg gekommen». Bei der Stiftung Sozialkasse seien wegen Finanzproblemen in Zusammenhang mit der Corona-Krise bis heute lediglich drei Unterstützungsgesuche eingegangen, so Matter. Die Sprecherin betont aber: «Ein möglicher Anstieg von Unterstützungsanträgen im Spätsommer und Herbst ist nach wie vor nicht ausgeschlossen.» Doch die Uni Bern wäre auf dieses Szenario vorbereitet. Die Stiftung Sozialkasse verfügt aktuell über genügend flüssige Mittel, um Studierende in prekären wirtschaftlichen Situationen über ein Semester finanziell unterstützen zu können.

Job oder Uni?

Auch in Genf geht der Blick bereits in die weitere Zukunft. Die dortigen Hochschulen haben in den letzten Tagen eine Kampagne lanciert, die darauf abzielt, dass Studierende trotz Corona-Krise Jobs finden – oder wiederfinden. Von einer baldigen Jobzusage träumt auch Lou Petit. Sie sei nach wie vor voller Hoffnung, dass sie rasch den Berufseinstieg schaffe, sagt sie. Zwar könnte sie theoretisch weiterstudieren, um einen Masterabschluss zu erlangen. Doch die 30-Jährige winkt ab. Sie sei wegen des Studiums und ihrer Tochter während vier Jahren täglich um 5 Uhr aufgestanden und um 23 Uhr ins Bett gegangen. Wegen der Intensität sei sie völlig ausgepowert. Einer Studienkollegin gehe es da viel besser, weiss Lou Petit. Diese sei wild entschlossen, so lange weiterzustudieren, bis sich der Arbeitsmarkt von der aktuellen Misere erholt habe.