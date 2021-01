Sweet Home: Tipps für Deko und Shopping – Stylingideen für den Januar Der Weihnachtsbaum ist weg, der Frühling noch nicht da – diese schönen neuen Dinge tun jetzt gut! Marianne Kohler Nizamuddin

Der Dreikönigstag ist traditionell der Tag, an dem der Christbaum wegkommt. Ich liebte unseren kitschigen, glitzrigen, vollbehängten Baum und die Lichtchen daran. Zwar habe ich schon kurz nach Weihnachten zusätzlich Tulpen gekauft, und vor Neujahr nochmals – ich kam mir fast schon vor wie die Menschen, die Panikeinkäufe mit Toilettenpapier machen. Auch wenn es für viele zu früh ist für Frühlingsblumen – ich liebe sie. Und ich spüre als Nichtskifahrerin bereits im Januar den Frühling. Trotzdem kann ich nichts daran ändern: Der Januar ist die Zeit nach der Weihnacht und vor dem Frühling. Alles ist oft ein bisschen grau und unfreundlich. Deshalb hilft es, sich und seiner Wohnung eine Freude zu machen mit neuen Dingen und ein bisschen Dekoration und Styling. Foto über: The Anastasia Co

Eine hilfreiche Gruppe

Alles chic zusammen: Tablett, Tücherbox und Papierkorb von Frohsinn .

Sie bleiben noch eine Weile: Die Handseife, die Handcreme, die Papiertaschentücher, das Desinfektionsmittel und die Masken. Daher sollten wir ihnen einen angemessenen schönen Ort geben. Dafür habe ich das Lederset von Frohsinn entdeckt, das natürlich auch für andere Badeaccessoires verwendet werden kann. Man kann es in verschiedenen Farben und Ausführungen haben und es ist wirklich todchic, ab 410 Franken von Frohsinn Zürich.

Blumenbilder

Bilder an die Wand: Diese signierten Fotos sind von einer Schweizer Fotografin . Foto über : Styled Home

Schmücken Sie Ihre Wände und zaubern Sie mit diesen hübschen Blumenfotos den Frühling ins Haus. Ich habe sie auf einem sehr schönen Schweizer Webshop entdeckt, auf dem es sich lohnt, ein wenig herumzustöbern. Das Sortiment ist liebevoll ausgewählt, edel und wertig. Bei den Bildern handelt es sich um Fotos der Schweizer Fotografin Katja Sägesser, ab 480 Franken das Paar, von Styled Home.

Hyazinthen

Bringen den Frühling i ns Haus: Hyazinthen in Körben . Foto: MKN

Für alle, die wie ich bereits Frühlingsgefühle haben: Es gibt Hyazinthen. Man kann sie auf die englische Art in schöne alte Schüsseln pflanzen und damit Schönheit, Farbe und einen betörenden Duft in die Wohnung zaubern.

Weiterhin Kerzenlicht

Kerzen gehen auch nach Weihnachten: Hübsche Kerzenständer und Glaswaren von Bungalow .

So wie ich Tulpen und Blütenzweige um den Weihnachtsbaum stylte, finde ich, dass Kerzen auch nach der Festzeit durchaus einen Platz in der Wohnung behalten dürfen. Kombinieren Sie sie mit Blumensträussen und integrieren Sie sie ins Alltagsleben, wie in der Küche oder auf dem Arbeitstisch. Wählen sie farbige Kerzen und Kerzenständer aus Keramik. Der Kerzenständer und die hübschen blauen Glassachen sind von Bungalow.

Grünes Licht

Kokett und hübsch: Farbige Tischleuchte mit gerafftem Lampenschirm, von Pooky .

Etwas, das ganz vorne auf meiner Wunschliste steht, sind neue hübsche Lampen und Lampenschirme. Dafür habe ich einen wirklich guten Tipp: Pooky Lights aus England. Die Lampen und Schirme sind günstig und wunderschön. Bei uns findet man schlichtweg keine Lampenschirme mehr, die mehr als bloss streng gespannter Stoff sind. Solche kann man nur nach Mass und für viel Geld anfertigen lassen. Also lassen Sie sich vom verführerischen Angebot von Pooky inspirieren. Selbst wenn Sie die englische Leuchte noch ummodeln lassen müssen auf unsere elektrischen Systeme und Leuchtmittel, sind sie immer noch preiswert. Diese Lampe mit Lackfuss finden Sie hier.

Frühlingsboten

Zauberhaft: Frühlingshafte K ränz e von Trouvaille .

Diese entzückenden Kränze habe ich auf dem Instagram-Account der Trouvaille entdeckt. Man kann mit ihnen solch hübsche Frühlingsnestchen kreieren, die duften, schön sind und die Lücken der verschwundenen Weihnachtsdeko charmant füllen.

Mehr Romantik

Zum Verlieben: Romeo und Julia als Notizbuch von Wattle & Daub .

Dieses Notizbuch werde ich mir sofort bestellen. Es ist schön, dick und einfach zum Verlieben. Vielleicht inspiriert Sie ein solches Buch, Ihre Ideen, Inspirationen und Wünsche zu notieren, Gedichte zu schreiben, oder gar Tagebuch? Ich werde damit einfach meine ganzen Notizen an einem Ort sammeln, statt an in vielen kleinen Notizbüchlein, die ich oft verlege. Es gibt noch andere literarische Werke in Notizbuchform wie Lolita, Alice im Wunderland, Il Gattopardo und mehr. Das Buch Romeo&Juliet kostet 23 Pfund und ist von Wattle & Daub.

Blümchen im Bett

Zum Träumen: Blümchen- Bettwäsche von Coco and Wolf .

Als ich vor langer Zeit in einem Textilatelier in Paris arbeitete, nannte man gewisse Blumenmüsterchen «Les Petits Fleurs Suisse». Aber eigentlich denke ich bei kleinen Blümchen immer an die Liberty-Stoffe. Und genau mit solch charmanten Blümchen von Liberty kreiert Coco and Wolf ihre kokette Wäsche. Und diese ist momentan genau das Richtige: Neues Jahr, neue Bettwäsche – und neue Freude an Blümchen und Romantik.

Ruhen Sie sanft

Nie mehr alleine schlafen: In diesem mit Blumen bedruckten Kissen von Fischli Zürich stecken beruhigende Arvenflocken.

Viele haben momentan einen unruhigen Schlaf. Klar, es gibt keine Wundermittel, die Sorgen und Existenzängste verschwinden lassen. Aber ein guter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Dieses charmante, handbedruckte und handgefertigte Kissen ist gefüllt mit Arvenflocken aus Bergün. Der Duft der Arve entspannt und beruhigt, zu 39 Franken von Fischli Zürich.

«The Crown» an der Wand

Mehr als Mauerblümchen: Fantastische Tapete mit königlichen Schlössern von Cole & Son .

Über die Festtage, die so anders waren als gewohnt, half Netflix, in andere Zeiten und Welten zu tauchen. Wer «The Crown» oder «Bridgertone» gesehen hat, dem kommt die eigene Wohnung nun eher bescheiden vor. Man kann natürlich die Dreizimmer-Mietwohnung nicht in Paläste verwandeln oder gar so üppig ausstatten. Aber die neue Tapetenkollektion Historic Royal Places – Great Masters von Cole & Son kann helfen. Solche gewaltigen Tapeten sehen übrigens auch gut aus auf eine flexible Wand oder einen Paravent gezogen.

Grenzen ziehen

Mehr Privatsphäre: Eleganter, leichter Paravent von La Redoute .

Apropos: Paravents sind auch zu neuen Objekten der Begierde geworden. Sie helfen, Bereiche abzutrennen und schaffen auf die Schnelle Privatsphäre. Dieses besonders schöne, elegante Stück ist gerade im Ausverkauf! Der Paravent ist aus leichtem Rohrgeflecht, eingerahmt mit schwarzem Eichenholz, zu 434 Franken von La Redoute.

