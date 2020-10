Glattfelden rät von Halloween ab – Süsses sammeln ist erlaubt, aber nicht überall erwünscht Am Samstag ist Halloween. Ob die Kinder dann Süsses sammeln sollen, ist wegen Corona umstritten. Fabian Boller

An den Türen klingeln und um Süsses bitten ist Teil von Halloween. Dieses Jahr ist der Brauch aber umstritten. Foto: Odile Meylan

Halloween steht vor der Tür, und viele Eltern fragen sich, ob ihre Kinder in der aktuellen Situation von Haus zu Haus gehen und Süssigkeiten sammeln sollen, denn ausdrücklich verboten ist der populär gewordene Brauch nicht. Zumindest die Gemeinde Glattfelden hat aber eine klare Antwort auf die Frage, ob die Kinder besser zu Hause bleiben sollen oder nicht: «In Anbetracht der aktuellen Lage appellieren wir an die Vernunft der Bevölkerung und sind der Ansicht, dass in diesem Jahr auf den Halloween-Brauch mit Umherziehen verzichtet werden soll», lässt der Corona-Stab des Dorfes verlauten.