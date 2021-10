Befreiender Sieg gegen Langnau – Süsses statt Saures für die ZSC Lions Die Zürcher siegen dank gütiger Mithilfe des Langnauer Goalies Robert Mayer 5:2. Der ZSC-Kanadier John Quenneville feiert einen Hattrick. Simon Graf

Der zweite von drei Streichen: John Quenneville trifft zum 3:2 für die ZSC Lions. Foto: Patrick Straub (freshfocus)

Süsses oder Saures? Diese Frage stellten an diesem Halloween-Sonntag ganz viele Kinder. Die ZSC Lions hätte ganz sicher Saures von ihrem Coach Rikard Grönborg erwartet, hätten sie auch gegen diese dezimierten SCL Tigers verloren. Doch sie konnten das Unheil gerade nochmals abwenden und setzten sich in einem wilden Spiel vor 8961 Zuschauern, davon viele Kinder, 5:2 durch.

Die entscheidende Figur beim Sieg war kein Zürcher, sondern Langnaus Goalie Robert Mayer, der einen ganz unglücklichen Nachmittag erlebte. Kurz nachdem Saarela (36.) mit dem zweiten Powerplay-Tor das 2:1 für die Emmentaler erzielt hatte, liess Mayer einen scheinbar harmlosen Puck auf sein Tor über seinen Stock zum 2:2 ins Tor kullern. Und in der 47. Minute liess er sich von Weber mit einem Schuss von der Mittellinie erwischen – und zertrümmerte darauf seinen Stock.

Die 3 Infos einblenden John Quenneville Erstmals seit dem 24. September traf der Kanadier wieder – und zwar gleich dreimal. Und er hatte sogar noch Chancen für mehr Tore. Zuvor hatte er in elf Spielen einen mickrigen Assist erzielt. Jesper Olofsson Der Topskorer der Liga blieb zum vierten Mal in Serie ohne Treffer. Beschäftigt sich der Schwede, der angeblich Angebote aus der KHL hat, zu sehr mit seiner Zukunft? Das könnte sich rächen. Sebastian Schilt Der Langnauer Verteidiger fehlte, weil seine Frau ein Kind erwartet. In Abwesenheit von Zryd (verletzt) und Huguenin (krank) brachten die Tigers damit nur vier Abwehrspieler mit mehr als ein paar Spielen National-League-Erfahrung aufs Eis.

Mayer ist bekannt dafür, mit dem Puck mitzuspielen. Er hat schon oft seine Stürmer mit langen Pässen lanciert. Diesmal ging es schief. Und nach seinem zweiten Lapsus war im Hallenstadion nichts mehr zu holen für seine SCL Tigers, die zuvor aufopfernd gekämpft hatten und lange auf einen Punktgewinn hatten hoffen können.

Es war das erste Lion-Kids-Spiel der ZSC Lions seit eineinhalb Jahren, einem 5:2 gegen Biel am 16. Februar 2020. Danach nahm die Corona-Pandemie Überhand. Schön, dass die Zürcher diese beliebte Tradition nun wieder aufleben lassen, bei der junge, registrierte Fans (Lion Kids) Gratiseintritt haben. Gleich sechs Lion-Kids-Spiele haben die ZSC Lions in dieser Saison angesetzt, das nächste am 21. November gegen Lausanne.

Den ZSC Lions war auch gegen die SCL Tigers anzumerken, dass sie mit sich zu kämpfen haben. Vieles stimmte nicht, aber immerhin der Einsatz. Und am Schluss wurden die Zürcher dafür belohnt.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - SCL Tigers 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) 8961 Zuschauer. – Tore: 18. Quenneville (Azvedeo, Krüger/Ausschluss Pesonen) 1:0. 31. Grenier (Erni/Ausschluss Krüger) 1:1. 36. (35:39) Saarela (Olofsson, Erni/Ausschluss Hollenstein) 1:2. 37. (36:15) Pedretti (Weber) 2.2. 47. (46:26) Quenneville (Azevedo, Malgin) 3:2. 47. (46:31) Weber (Krüger) 4:2. 60. (59:11) Quenneville (Malgin/ins leere Tor) 5:2. – Strafen: Je 5-mal 2 Minuten. ZSC Lions: Flüeler; Weber, Geering; Noreau, Marti; Guebey, Phil Baltisberger; Meier; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Azevedo, Malgin, Quenneville; Hollenstein, Krüger, Sigrist; Sopa, Schäppi, Pedretti. SCL Tigers: Mayer; Blaser, Erni; Aeschbach, Leeger; Grossniklaus, Elsener; Grenier, Schmutz, Olofsson; Berger, Saarela, Pesonen; Petrini, Salzgerber, Sturny; Langenegger, Diem, Loosli. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Trutmann, Morant, Diem, Bodenmann und Riedi (alle verletzt), SCL Tigers ohne Schilt (abwesend), Zryd, Schweri, Zaetta und Weibel (verletzt), Huguenin, Punnenovs und Guggenheim (krank). – 59. Tor Pesonens aberkannt (Goalie-Behinderung). Die SCL Tigers von 57:36 bis 58:19 und von 58.33 bis 59:32 ohne Torhüter.

