Rückgang des Umsatzes – Suisa zahlt rund 15 Millionen Franken weniger aus als 2020 2019 konnte die Suisa noch ein Rekordergebnis verzeichnen. Das Jahr danach hat – Corona – den Urhebern und Verlegern in der Schweiz aber zugesetzt.

Bei den Konzerten ging die Einnahmen um 51 Prozent zurück: Ein Schweizer Sinfonieorchester auf einer Bühne am Genfersee im August 2020. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Die Jahresrechnung der Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik in der Schweiz und in Liechtenstein (Suisa) hat gezeigt: Die Einnahmen aus der Verwertung von Urheberrechten im In- und Ausland sind im Vergleich zum Vorjahr über zehn Prozent zurückgegangen.

Zu Begründen ist dies unter anderem mit dem Umsatzrückgang bei den Aufführungsrechten. Da 2020 kaum Konzerte stattfanden, sank der Umsatz in diesem Bereich um 34 Prozent. Auch in Geschäften, Restaurants oder Bars wurde keine Hintergrundmusik abgespielt, weil sie monatelang geschlossen waren.

So können dieses Jahr 120,4 Millionen Franken an die Komponisten, Textautoren und Verleger von Musik verteilt werden – rund 15 Millionen Franken weniger als im vergangenen Jahr. Dank leicht höheren Einnahmen bei den Senderechten und einem starken Anstieg im Online-Bereich fiel das Gesamtergebnis weniger schlimm aus als befürchtet.

Wie die Suisa am Donnerstag ausserdem mitteilte, ist Ständerätin Johanna Gapany (FDP) in den Vorstand gewählt worden. Die Freiburgerin übernimmt das Amt von alt Ständerätin Géraldine Savary (SP).

An ihrer Generalversammlung haben die Suisa-Mitglieder ausserdem beschlossen, das Kriterium «Nachhaltigkeit» in ihren künftigen Anlageentscheiden zu verankern – zusätzlich zu «Sicherheit» und «Liquidität».

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.