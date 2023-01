Schlechte Bilanz: Grossbritanniens Premier Rishi Sunak. Foto: Oli Scarff (AFP)



Diese Woche hat Rishi Sunak seine ersten 100 Tage in No 10 Downing Street absolviert – was bedeutet, dass sich der britische Premier schon doppelt so lang im Amt hat halten können wie seine Vorgängerin Liz Truss. Sunak sollte die Lage beruhigen, für finanzielle Stabilität sorgen, das Vertrauen des internationalen Kapitals in Grossbritannien neu stärken.