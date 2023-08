Die Ausgangslagen

Beginnen wir mit den Gästen aus Luzern. Diese haben seit letzter Woche Gewissheit, dass sie nicht im Europacup spielen werden in dieser Saison. Sie schieden gegen Hibernian aus Schottland aus. Danach gab es im Cup gegen Winkeln ein 6:0. Der Start in die Super League war einigermassen gemächlich, ein 0:0 gegen Winterthur, ein 2:1 gegen Lausanne-Ouchy, ein 1:2 gegen St. Gallen – und dann dieses 1:1 gegen YB.

Damit ist Luzern immerhin um einen Punkt besser als der Gegner von heute. GC verlor zum Auftakt 1:3 gegen Servette, holte dann gegen Lausanne einen Punkt und schlug Basel 3:1. So weit, so gut also. Bis dann das Gastspiel auf der Schützenwiese folgte. Gegen Winterthur gab es ein 1:3, es war eine lamentable Vorstellung des Rekordmeisters, ihm gelang nicht viel.