Entscheid am Donnerstag – Supreme Court urteilt im Streit um Trumps Finanzunterlagen Der Oberste Gerichtshof der USA verkündet am Donnerstag, ob die Deutsche Bank Unterlagen des US-Präsidenten herausgeben muss.

Donald Trump wehrt sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Herausgabe der Finanzunterlagen. KEYSTONE

Der Oberste Gerichtshof der USA verkündet am Donnerstag, ob die Deutsche Bank Unterlagen zu den Finanzen von US-Präsident Donald Trump herausgeben muss. Trump hat sich mit allen juristischen Mittel dagegen gewehrt. Die Unterlagen waren von Ausschüssen des Repräsentantenhauses und von Ermittlern in New York angefordert worden.

Die Deutsche Bank gehört zu den grössten Gläubigern von Trump und hatte ihm vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt. Die Entscheidung des Supreme Court könnte weitreichende Folgen für die Macht des US-Präsidenten haben.

In den Vorinstanzen war Trump unterlegen. Trumps Anwälte gingen in Berufung. Sie argumentieren, der Präsident geniesse laut Verfassung weitgehenden Schutz vor der Kontrolle durch den Kongress, Staatsanwälte und die Justiz. In der mündlichen Verhandlung im Mai wurde deutlich, dass der Oberste Gerichtshof nach einer Balance zwischen der Macht des Präsidenten und des Kongresses sucht.

Neben Unterlagen der Deutschen Bank geht es in den insgesamt drei vom Gericht zu entscheidenden Verfahren um Dokumente des US-Instituts Capital One und von Trumps langjähriger Buchhaltungsfirma Mazars. Betroffen sind Unterlagen zu Trump, seinen Kindern Ivanka, Eric und Donald Jr. sowie ihrem Familienunternehmen Trump Organization.

( Reuters )