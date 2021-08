Tipps vom Whistleblower – Surfen wie Snowden Edward Snowden hat jetzt einen Blog. Eigentlich eine Pflichtlektüre für uns alle hier draussen. Linus Schöpfer

Edward Snowden spricht 2014 an einer Videokonferenz mit Mitgliedern des Europarats. Foto: AFP

Edward Snowden wusste, was er tat. Und er wusste, was die anderen ihm antun konnten. In seiner Biografie «Permanent Record» schreibt er: Die Behörden hätten ihn als «chinesischen Doppelagenten» zu diffamieren versucht, als «russischen Dreifachagenten» – «und, noch schlimmer, als ‹Millenial›».

Edward Snowden ist der berühmteste aller Whistleblower. Weil er zeigte, wie der US-Geheimdienst nahezu jeden Klick und Pieps im Web aufzeichnet.

Edward «Ed» Snowden ist aber auch: ein gewitzter Schreiber, der sich seinen Humor bewahrt hat. Und das, obwohl er im Moskauer Exil leben muss. (Eigentlich hatte Snowden nach der NSA-Enthüllung ja nach Ecuador fliehen wollen, war dann aber zufälligerweise in Russland, als Friedensnobelpreisträger Barack Obama seinen Pass annullieren liess.)