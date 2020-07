Abo Der Surfpark will auch ein Freibad sein

Ein Schwimmbecken mit sechs 50-Meter-Bahnen inmitten eines natürlich aufbereiteten Sees: Was es bislang in der Schweiz noch nicht gibt, soll im geplanten Surfpark in Regensdorf Realität werden. Sagt die Bevölkerung Ja zum Surfpark, bekommt sie somit auch eine Badi dazu.