Im Wechselbad der Gefühle – SVP jubelt in Bülach und ärgert sich in Dielsdorf Die SVP bleibt in beiden Unterländer Bezirken unangefochten die grösste politische Macht. Während im Bezirk Bülach gejubelt wird, müssen in Dielsdorf zwei Bisherige abtreten. Christian Wüthrich

Die Bülacher SVP hat alle sechs Sitze mit (v.l.) Barbara Grüter, Alex Seiler, Christian Pfaller, Daniela Rinderknecht, Roman Schmid und Romaine Rogenmoser verteidigen können, während ihre Dielsdorfer Kolleginnen und Kollegen weniger Grund zur Freude hatten. Foto: Raisa Durandi

Mit zehn Sitzen hat die SVP an den Kantonsratswahlen so viele Sitze erobert wie sonst keine Partei im Zürcher Unterland. Sechs Sitze im Bezirk Bülach und vier im Bezirk Dielsdorf weist die Partei nun auf. «Freude herrscht», tippt der neu gewählte Christian Pfaller aus Bassersdorf in einer ersten Reaktion in sein Handy, als am Sonntagabend die Resultate feststehen. Die Jubelstimmung im Bezirk Bülach täuscht allerdings etwas. Denn drüben im Bezirk Dielsdorf ist die Partei zur selben Zeit überhaupt nicht in Feierlaune.