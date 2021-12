Wahlen in Boppelsen - SVP-Kantonsrätin Erika Zahler zieht sich aus der Gemeindepolitik zurück

SVP-Kantonsrätin von Boppelsen – Erika Zahler zieht sich nach Querelen und Niederlagen aus der Bopplisser Gemeindepolitik zurück Vor 20 Jahren war Erika Zahler erstmals im Gemeinderat. Bei den Wahlen 2022 wollte sie nochmals antreten. Nach Differenzen im Rat und der Wahlniederlage im Herbst gibt sie auf. Anna Bérard

Erika Zahler nahm zwei Anläufe fürs Gemeindepräsidium von Boppelsen, unterlag jeweils aber ihrem Herausforderer. Foto: Sibylle Meier

Erika Zahler hört mit der Gemeindepolitik in Boppelsen auf. Sie bleibt bis im Juni 2022 im Bopplisser Gemeinderat, macht die Amtsperiode also noch fertig. Dann aber ist Schluss. Zahler sass 12 Jahre in der Bopplisser Exekutive: erstmals von 2002 bis 2010. Nach Querelen mit der örtlichen Partei stellte sie sich 2010 nicht mehr zur Wahl. Gleichzeitig strebte sie einen Sitz für die SVP im Kantonsrat an: 2007 kandidierte sie zum ersten Mal und schaffte die Wahl 2015.

Zuspruch aus dem Dorf

Zahler nahm später zwei Anläufe fürs Gemeindepräsidium, scheiterte jedoch beide Male. Sie ist mittlerweile überzeugt, dass man die Sprengkandidaten im Dorf aufgestellt hatte, um sie zu verhindern. Weil sie mehrere Anfragen aus der Bevölkerung erhielt, für das Gemeindepräsidium anzutreten, stellte sie sich 2018 wieder zur Wahl auf. Die Bopplisserinnen und Bopplisser wählten sie als Gemeinderätin, aber nicht als Präsidentin. Gemeindepräsident wurde Hans-Heinrich Albrecht (SVP).