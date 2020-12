Gegen Projektierungskredit – SVP Opfikon ergreift Referendum gegen Schulhausneubau Weil hohe Folgekosten erwartet werden, soll die Stadt ihre Schulraumstrategie überdenken.

Das neue Schulhaus soll über der Autobahnüberdeckung Bubenholz errichtet werden. Foto: Dominique Meienberg (Archiv)

Beim geplanten Neubau des Schulhauses Bubenholz zeichnet sich ein erneuter politischer Hürdenlauf ab: Anfang Dezember genehmigte der Gemeinderat einen Projektierungskredit von 1,9 Millionen Franken. Eine Urnenabstimmung für den Baukredit ist im Februar 2022 geplant, damit der Neubau im Juli 2023 bezogen werden kann. Dieser Zeitplan könnte sich nun massgeblich verzögern. Die SVP Opfikon-Glattbrugg-Glattpark, die als einzige Partei gegen den Kredit gestimmt hatte, ergreift nun das Referendum gegen den Beschluss.

«Heute will der Stadtrat 1,9 Millionen Schweizer Franken ausgeben und so vollendete Tatsachen schaffen, obwohl die darin enthaltenen 310’000 Franken für das Vorprojekt ausreichen würden, um zu merken, dass hier in die falsche Richtung geplant wird», heisst es im Flyer, der in den Opfiker Briefkästen gelandet ist. Bereits zuvor hatte die SVP-Fraktion die Schulraumstrategie von Opfikon als untragbar bezeichnet. Mit Gesamtkosten von voraussichtlich 50 Millionen Franken sei das neue Schulhaus Bubenholz viel zu teuer. Als Alternativen sollten die Sanierung und der Ausbau der Schulanlagen Mettlen und Lättenwiesen in Betracht gezogen werden.

red