Kantonsrat lehnt Vorstösse ab – SVP-Rezepte gegen Abfälle in der Wiese sind nicht genehm Die SVP will Littering bekämpfen und dazu Geld aus dem Natur- und Heimatschutzfonds lockermachen. Im Kantonsrat gabs dazu eine lange Debatte. Daniel Schneebeli

Aludosen in Wiesen sind ein Ärgernis. Über eine Lösung des Problems gehen die Meinungen auseinander. Foto: Keystone

Die SVP will das Littering ausserhalb des Siedlungsgebiets bekämpfen. In einer Motion verlangt sie Gelder aus dem Naturschutz- und Heimatschutzfonds. Damit sollen Vereine und andere lokale Organisationen entschädigt werden, welche die Kartonboxen, Plastikflaschen und Aludosen aus den Wiesen an den Strassenrändern entfernen.