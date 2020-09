Konflikt um Unabhängigkeit der Justiz – SVP-Fraktion schiesst ihren eigenen Bundesrichter ab Beispielloser Vorgang im Bundeshaus: Die SVP-Fraktion empfiehlt dem Parlament den obersten Richter Yves Donzallaz zur Abwahl. Markus Häfliger

Die SVP will Yves Donzallaz abwählen. (KEYSTONE/Gaetan Bally)



Die SVP will Yves Donzallaz abwählen. (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

Der Vorgang ist einzigartig in der jüngeren Schweizer Geschichte. Die SVP will einen ihrer eigenen Bundesrichter aus dem Amt hebeln. Die Bundeshausfraktion der SVP hat am Dienstag entschieden, Bundesrichter Yves Donzallaz der Vereinigten Bundesversammlung zur Abwahl zu empfehlen. Der Grund: Der SVP gefällt Donzallaz’ Urteilsprechung nicht.

Der Entscheid sei mit einer «knappen Mehrheit» der anwesenden National- und Ständeräte gefällt worden, sagte SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Die Wertvorstellungen von Donzallaz und SVP hätten sich «zu weit voneinander entfernt», so Rutz.

Donzallaz war 2015 unter anderem an einem Urteil beteiligt, das zum Schluss kam, dass das Freizügigkeitsabkommen mit der EU der Masseneinwanderungsinitiative im Zweifelsfall vorgeht. Zudem war er einer von drei Richtern, welche 2019 entschieden, dass die Grossbank UBS Daten von rund 45’000 Bankkonten nach Frankreich liefern musste.

Gewissensprüfung im Bundeshaus

Donzallaz, ein heute 58-jähriger Walliser, ist 2008 auf Vorschlag der SVP ans oberste Gericht gewählt worden. Nun muss er sich - wie alle 38 Bundesrichter - am 23. September der Gesamterneuerungswahl durch die Vereinigte Bundesversammlung stellen. Im Normalfall ist das eine Formsache, weil das Parlament die Unabhängigkeit der Bundesrichter traditionell sehr hoch gewichtet. So empfiehlt die Gerichtskommission beider Räte auch dieses Mal sämtliche 37 wieder kandidierenden Bundesrichter zur Wiederwahl.

«Die SVP versucht, die Justiz in den Würgegriff zu nehmen.» SVP-Bundesrichter Yves Donzallaz.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi hatte allerdings schon in der Gerichtskommission den Antrag gestellt, Donzallaz aus dem Amt zu entfernen – allerdings vergeblich, wie der «Sonntagsblick» vor zehn Tagen publik machte. Jetzt stellt sich die Fraktion mehrheitlich hinter Fraktionschef Aeschi - und gegen Bundesrichter Donzallaz.

Aufgebot nach Bern

Zuvor hatte die Fraktion Donzallaz zu einer Anhörung nach Bern aufgeboten. Oder, wie Donzallaz es nannte: zu einer «Gewissensprüfung». Die Partei erwartete, dass Donzallaz vor versammelter Fraktion eine Art Offenbarungseid auf die politischen Grundhaltungen der Partei ablegt.

Das habe er nicht tun können, sagte Donzallaz nach dem gut zwanzigminütigen Hearing. Für einen Richter sei es «ausgeschlossen, beim Urteilen ein Parteiprogramm anzuwenden». Als Richter sei er Verfassung und Gesetz verpflichtet. Dabei sei die richterliche Unabhängigkeit zentral.

Donzallaz sagt, die SVP setze ihn und andere Richter schon seit Jahren unter Druck, politisch genehme Urteile zu fällen. Bis jetzt habe er in der Öffentlichkeit dazu geschwiegen. Nun aber habe die Partei eine Grenze überschritten. «Die SVP versucht, die Justiz in den Würgegriff zu nehmen.»

Das sei für ihn nicht länger hinnehmbar, darum habe er sich den Fragen der Fraktion persönlich gestellt, sagte Donzallaz. Das Problem, das sich in diesem Fall offenbare, «geht über meine Person hinaus». Es gehe um die Unabhängigkeit der Schweizer Justiz als Ganzes.

«Die Verantwortung der Partei»

SVP-Nationalrat Gregor Rutz hingegen argumentiert, auch ein Richter bringe eine gewisse Grundüberzeugung mit - so wie auch Regierungs- oder Parlamentsmitglieder. «Niemand ist frei von einer Grundhaltung.» Diese beeinflusse auch die Urteilstätigkeit, sagt Rutz. Um dies zu berücksichtigen, seien die Schweizer Gerichte nach Parteienproporz zusammengesetzt. Im Falle von Donzallaz habe sich gezeigt, dass er die Werthaltungen der SVP, die ihn ursprünglich vorgeschlagen hatte, nicht mehr teile. Deshalb sei es «die Verantwortung der Partei», hier korrigierend einzugreifen.

Folgt mehr.