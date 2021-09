Wahlen Stadtrat Bülach 2022 – SVP-Stadtrat Walter Baur muss Stephan Blättler Platz machen Die SVP Bülach schickt neben Andrea Spycher neu Stephan Blättler ins Rennen um einen Stadtratssitz. Der bisherige Walter Baur wird nicht mehr unterstützt. Daniela Schenker

Walter Baur ist seit 2006 Mitglied des Bülacher Stadtrats. Nun verliert er den Rückhalt seiner Partei. Foto: zvg

Die SVP Bülach hat an ihrer Nominationsveranstaltung vom Freitag, 17. September, Andrea Spycher (bisher) und Stephan Blättler (neu) für den Stadtrat nominiert.

Stephan Blätter (Jahrgang 1960) war von 2002 bis 2009 Mitglied des Bülacher Gemeinderats und gehört dem Rat – heute Stadtparlament – seit 2018 erneut an. In der vergangenen Legislatur war er Präsident des Bülacher Stadtparlaments. Bei der Wahl in dieses Amt erzielte der Jurist 28 von 28 möglichen Stimmen.

«Ende Jahr werde ich meine Richterkarriere beenden und würde mich freuen, einen Teil der frei werdenden Kapazität für ein Exekutivamt in meiner Heimatstadt verwenden zu dürfen», lässt sich Blättler in der Medienmitteilung seiner Partei zitieren.