Zusammensetzung des Bundesrats – SVP stellt Alain Berset die Wiederwahl in Aussicht Die Volkspartei will die Zauberformel im Bundesrat zementieren. Die Grünen reagieren verärgert. Adrian Schmid

Der neu gewählte Bundespräsident Alain Berset lässt sich in Murten von Schulkindern feiern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Alain Berset bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. Ausgerechnet der politische Gegner, die SVP, stellt sich hinter den SP-Innenminister und will diesen in einem Jahr bei den Gesamterneuerungswahlen als Bundesrat bestätigen. «Wenn die SP bei den Wähleranteilen zweit- oder drittstärkste Partei bleibt und Berset sowie Baume-Schneider zur Wiederwahl vorschlägt, werden wir beide unterstützen», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. «Wir halten uns an die bewährte Konkordanz.»