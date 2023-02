Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Swiss gibt 9 Millionen Franken für Flugzeuge aus, die 2025 die Flotte verlassen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Bekommen ein Upgrade: Die Swiss baut jetzt auch bei ihren Langstreckenfliegern vom Typ Airbus A340 die Premium-Economy-Klasse ein. Foto: PD

Nachdem die Fluggesellschaft unter der Leitung von Dieter Vranckx die neue Kabinenklasse Premium Economy in alle ihre Boeing-777-Maschinen eingebaut hat, passt sie jetzt auch die Langstreckenflieger vom Typ Airbus A340 entsprechend an. Die Swiss gibt dafür 9 Millionen Franken aus – obwohl diese Flugzeuge bereits 2025 die Flotte zugunsten modernerer A350 verlassen. Eine solche Investition würde sich in einem anderen Heimmarkt, wo die Kundschaft weniger Geld für teurere Buchungsklassen ausgeben kann, kaum lohnen.