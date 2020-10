Mehrheit checkt online ein – Swiss hat Automaten zum Self-Check-in abmontieren lassen Die Self-Check-in-Automaten gehören seit Anfang Oktober der Vergangenheit an. Wer für Flüge der Swiss einchecken will, muss dies künftig im Internet tun oder am Schalter. Manuel Navarro

Das Check-in 1 am Flughafen Zürich ist nicht nur wegen der Corona-Krise weniger vollgestopft als früher. Seit Anfang Oktober fehlen neu auch die Self-Check-in-Automaten. Sie wurden aufgrund der Möglichkeit, per Internet einzuchecken, über die vergangenen Jahre hinweg obsolet. Foto: Balz Murer

Vor inzwischen 14 Jahren hat die Swiss bei ihrem Check-in-Prozedere eine technische Neuerung eingeführt: den sogenannten CUSS-Automaten. Die Abkürzung steht für «Common Use Self Service» und bezeichnet zu Deutsch eine Maschine, an welcher sich Passagiere selbst für einen Flug einchecken können.