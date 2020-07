Shoppingcenter in Wallisellen – Swiss Life statt Migros: Das Glatt ist verkauft Die Migros hat mit der Swiss Life eine neue Eigentümerin für das Einkaufszentrum Glatt gefunden. Speziell: Die neue Besitzerin hält auch 49 Prozent des Circle am Flughafen. Sie hat damit Anteile an den beiden umsatzstärksten Einkaufszentren der Schweiz. Manuel Navarro

Das Glattzentrum wurde von der Migros an den Versicherer Swiss Life verkauft. Foto: Goran Basic/Keystone

Das Glattzentrum hat eine neue Besitzerin. Die Migros hat die im Januar angekündigte Suche nach einer neuen Eigentümerin für die Mall abgeschlossen, wie sie am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung kommunizierte. «Am Freitagvormittag erfolgte die Unterzeichnung des Verkaufsvertrags. Swiss Life übernimmt das Einkaufszentrum Glatt im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Asset Management für Drittkunden», heisst es darin. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Was die Migros mit dem Geld aus dem Verkauf macht, sagt sie nicht genau. Man wolle in «kundennahe Dienstleistungen» investieren, heisst es nur.