Technische Probleme – Swiss-Maschine muss an Flughafen Zürich umkehren Ein Airbus A340 der Swiss ist am Freitagabend rund zwei Stunden über der Schweiz gekreist. Offenbar musste das Flugzeug Treibstoff ablassen, ehe die Maschine mit Ziel Johannesburg an ihren Abflugort zurückkehrte.

Ein Airbus A340 der Swiss landet in Zürich. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Airbus A340 von Swiss nach Johannesburg musste am Freitagabend wegen technischer Probleme an den Flughafen Zürich umkehren. Zuvor kreiste der Flieger mit dem Kennzeichen HB-JMA jedoch nach dem Start um 22:40 Uhr rund zwei Stunden über der Schweiz. Erst habe die Maschine enge Schleifen über dem Kanton Aargau geflogen, gefolgt von einer grossen Runde über den Bodensee, den Vierwaldstättersee und dann bis fast nach Bern und zuletzt via Schaffhausen wieder zurück zum Abflugsort in Zürich. Das berichtet das Aviatik-Portal aerotelegraph.com.

Die Scheifen von Flug LX288 am Freitagabend. Screenshot: flighradar24.com

Offenbar musste der Airbus A340 Treibstoff ablassen. Um 00:26 Uhr am Samstagmorgen ist der Swiss-Flug LX288 dann wieder gelandet – begleitet von Feuerwehrfahrzeugen, wie ein Planespotter berichtet. Offenbar habe es Probleme beim Einfahren der Klappen gegeben, weshalb sich die Piloten für eine Umkehr nach Zürich entschieden hätten.

