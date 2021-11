Luftfahrt – Swiss-Maschine muss nach ungewöhnlichem Geruch umkehren 101 Passagiere befanden sich am Sonntagabend an Bord und wollten von London-Heathrow nach Zürich fliegen. Doch kurz nach dem Start ging es bereits wieder zurück nach London.

Ein Flugzeug des Typs A220-100 der Swiss musste am Sonntagabend wegen eines ungewöhnlichen Geruchs in der Kabine den Flug abbrechen. (Archivbild) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Wegen ungewöhnlichen Geruchs hat am Sonntagabend eine Maschine der Fluggesellschaft Swiss auf dem Flug von London-Heathrow nach Zürich umkehren müssen. Das Flugzeug mit 101 Passagieren an Bord landete sicher wieder in London, wie die Swiss am späten Abend bekanntgab.

Die Landung sei problemlos verlaufen. Wie in solchen Fällen üblich sei als reine Vorsichtsmassnahme die Flughafen-Feuerwehr aufgeboten worden. Die betroffenen Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht respektive in Hotels untergebracht.

Betroffen war ein Flugzeug des Typs A220-100 mit der Flugnummer LX339. Der Vorfall wird aktuell untersucht

SDA/roy

