Störungen im Flugverkehr – Swiss rechnet mit Verspätungen wegen Streiks in Frankreich In Frankreich sind Streiks angekündigt. Dies führt am Dienstag zu Einschränkungen im Flugverkehr. Die Swiss warnt.

Frankreichs Zivilluftfahrtbehörde rechnet mit grossen Auswirkungen bei Flügen, die in Frankreich starten oder landen. Aber auch Überflüge sind betroffen – also jene Flüge, die den französischen Luftraum durchqueren, um zum Beispiel nach Spanien, Portugal oder in die USA zu gelangen. Es ist mit grossen Verspätungen zu rechnen. Umwege südlich oder nördlich von Frankreich werden deshalb zum Teil nötig sein, was wiederum weitere Verspätungen zur Folge hat.

Damit wird klar, dass auch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb von Swiss erheblich sind. Die Airline rechnet bei zahlreichen Flügen mit Verspätungen, vereinzelt kann es zu Annullationen kommen. Für Dienstag musste Swiss einen Hin- und Rückflug zwischen Genf und Nizza annullieren, betroffen sind rund 120 Fluggäste, für sie werden nun Alternativen gesucht.

Oliver Buchhofer, Head of Operations bei Swiss: «Wir bedauern, dass es für unsere Fluggäste zu Unannehmlichkeiten kommt. Unsere Mitarbeitenden arbeiten seit einigen Tagen intensiv daran, unseren Flugplan so stabil wie möglich zu halten. Oberste Priorität hat für uns, Annullationen zu vermeiden, ausserdem wollen wir unsere Flüge möglichst pünktlich durchführen, was leider nicht immer möglich sein wird.»

Streiks in Italien führten zu 23 annullierten Flügen

Am vergangenen Wochenende hat bereits an verschiedenen italienischen Flughäfen das Bodenpersonal gestreikt. Betroffen waren rund 2000 Fluggäste auf Flügen nach Mailand, Florenz, Venedig, Rom, Neapel und Bologna. «Noch nie in der Geschichte der Swiss mussten wir so viele Flüge wegen der verschiedenen Streiks annullieren wie in die letzten zwölf Monaten», sagt Buchhofer. Die finanziellen Auswirkungen der Streiks belaufen sich für das Jahr 2023 bereits auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

red

