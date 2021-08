Sommerferienbilanz der Airline – Swiss sagt: «Mittelfristig 20 Prozent weniger Nachfrage» Noch bis 2023 rechnet die Swiss mit einem strukturellen Rückgang der Nachfrage um ein Fünftel. Gegen die Ebbe auf Teilen der Langstrecke helfen weiterhin Frachtflüge. Florian Schaer

Auch die Boeing 777-300ER mit der Kennung HB-JNH war vorübergehend mit ausgebauter Economyclass als Frachtflugzeug im Einsatz. Inzwischen ist sie wieder «normal» für die Swiss unterwegs. Foto: PD

Im Juni und Juli hatte die Swiss ganze 49 zusätzliche Destinationen wieder aufgenommen. Damit deckt sie nun mehr als 90 Prozent des «alten» Streckennetzes von vor der Pandemie ab: 85 ab Zürich und 40 ab Genf. Freilich nach wie vor mit substanziell geringeren Frequenzen. «Das Gesamtangebot beträgt aktuell 50 bis 55 Prozent der Kapazität von 2019», sagt Mediensprecherin Meike Fuhlrott. Inzwischen sind die Sommermonate zu Ende, für die man vor allem eine erhöhte Nachfrage für den Mittelmeerraum erwartet hatte. «Und diese Erwartung hat sich auch bestätigt.» Spanien, Griechenland, Portugal und Italien waren entsprechend hoch im Kurs.

«Buchungen stabil bis positiv»

Grundsätzlich sei die Buchungsentwicklung gegenüber dem Vorjahr in allen Regionen stabil bis positiv, sagt Fuhlrott. Und: «Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, dass sich der Wegfall von Reiserestriktionen jeweils unmittelbar in einem kurzfristigen Buchungszuwachs niederschlägt.» Als Beispiele dafür nennt sie etwa Destinationen in Grossbritannien und daneben Ziele auf der Langstrecke, etwa in Nordamerika, insbesondere Kanada.

Sobald ein Land seine Einreise-Auflagen lockert, sei man inzwischen «sehr flexibel», sagt die Sprecherin weiter. Man habe da verschiedene Stellhebel, um rasch zu reagieren. Dazu gehörten etwa der Wechsel zwischen grösseren und kleineren Flugzeugtypen, aber auch die kurzfristige Einplanung zusätzlicher Flüge. «Wir reagieren je nach Situation innerhalb von wenigen Stunden.» Selbst neue Destinationen seien innerhalb nur weniger Wochen zurück im Programm.

«USA vor Asien»

Was den Blick in die nähere Zukunft angeht, so rechnet man am Hauptsitz in Kloten damit, dass es noch einige Zeit dauert, bis sich die Nachfrage erholt haben wird. «Mittelfristig, also bis 2023, rechnen wir mit einem strukturellen Rückgang der Nachfrage um 20 Prozent», führt Meike Fuhlrott aus. Das gelte nicht nur für den Freizeitreiseverkehr, der sich nachweislich etwas schneller erholt, sondern auch für die Nachfrage nach Geschäftsreisen. Wie schnell sich die Nachfrage insgesamt erholen wird, hat auch einen direkten Einfluss auf die Ticketpreise, die aktuell, also nach dem Ende der Sommerferien, bei der Swiss tendenziell unter dem Preisniveau von 2019 liegen. Die Airline rechne damit, dass die Preise mittelfristig wieder steigen werden.

Vorerst dürfte die Langstrecke das Sorgenkind bleiben. «Bis Ende dieses Jahres gehen wir davon aus, dass sich Destinationen in Asien weiterhin relativ schwach entwickeln, während wir für Ziele in Nord- und Südamerika sowie im Mittleren Osten und in Afrika ein gewisses Nachfragewachstum erwarten.» Die Swiss nehme an, dass die Passagierzahlen im Zuge weiterer Öffnungen auch weiter zunehmen werden. «Grundsätzlich erwarten wir, dass sich die USA vor dem asiatischen Markt öffnen werden», so Fuhlrott. In Europa sei man für eine Erholung des Geschäftsreiseverkehrs «gut aufgestellt», und auch bei einer Öffnung der USA sei man auf eine entsprechend steigende Nachfrage «grundsätzlich vorbereitet».

Zwei 777 bleiben Frachter

Was der Swiss seit Pandemiebeginn zugutegekommen war, ist eine starke Frachtnachfrage. «Diese hat es uns auch ermöglich, ein vergleichsweise breites Langstreckenportfolio anzubieten», sagt Meike Fuhlrott. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte die Swiss aus drei ihrer Langstreckenmaschinen des Typs Boeing 777-300ER die Economysitze ausgebaut, um sie als praktisch reine Frachtflugzeuge einsetzen zu können. Mit dieser Konfiguration sind heute noch zwei Flieger (HB-JNI und HB-JNJ) im Einsatz, vorwiegend auf den Strecken von Zürich nach Mumbai, Peking, Shanghai, Seoul und Buenos Aires.

«In den letzten Monaten haben wir damit aber auch unterschiedliche Ziele bedient, die eigentlich nicht Teil des Swiss-Streckennetzes sind, wie beispielsweise Lima, Jakarta, Santiago de Chile und Seoul», sagt Fuhlrott. Man habe inzwischen ein stabiles Netz von reinen Frachtflügen aufgebaut. «Unsere sogenannten ‹Preighters›, also Passagierflugzeuge, die ausschliesslich für Fracht verwendet werden, bleiben für uns mindestens bis in den kommenden Winter hinein ein wichtiges Element, um die Schweizer Wirtschaft mit der Welt zu verbinden.» Die Flexibilität des «Cargo only»-Netzwerks ermögliche es dabei, sich auf die kontinuierliche Export- und Importtätigkeit für wichtige Güter zu konzentrieren.

