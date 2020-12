Neues vom Flughafen – Swiss und Swissport einigen sich auf weitere Zusammenarbeit Die Fluggesellschaft Swiss und die Abfertigungsfirma Swissport werden auch in Zukunft eng kooperieren.

Die Firma Swissport wird auch in den kommenden sieben Jahren die Flugzeuge der Swiss be- und entladen. Foto: PD

Ende 2020 laufen die bestehenden Verträge zwischen Swissport und Swiss aus. Die Partner hätten sich nun auf eine Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Schweiz um weitere sieben Jahre geeinigt, heisst es in einer Medienmitteilung. Swissport wird wie bis anhin die Passagier- und Flugzeugabfertigung an den Flughäfen Zürich, Genf und Basel für die Fluggesellschaften Swiss, Edelweiss, Lufthansa und Austrian durchführen.

red