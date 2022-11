Zeitreise – Swissair-Entführung 1970 – Crew kehrte unversehrt zurück Über 150 Insassen eines Swissair-Flugs wurden im September 1970 von Terroristen entführt und mehrere Tage in der jordanischen Wüste festgehalten. Astrit Abazi

ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Vor 50 Jahren wurde der Schweizer Luftverkehr gleich mehrmals zum Ziel von palästinensischen Terroristen. Wenige Monate nach einem Attentat in Kloten und einer gesprengten Paketbombe, die zum Tod von 47 Menschen führte, versetzten Terroristen der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) eine Swissair-Maschine mit 143 Passagieren und 12 Crewmitgliedern in Schrecken. Das Flugzeug befand sich am 6. September auf dem Weg von Zürich nach New York. Zehn Minuten nach dem Start übernahmen die Entführer die Kontrolle über das Flugzeug und leiteten es nach Jordanien um.